«С днём рождения, Простоквашино!»

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10 марта, 2025

Телеканал «Карусель» и «Союзмультфильм» объявляют новый конкурс!

Простоквашино празднует день рождения! Кого из героев мультсериала ты хочешь поздравить с праздником и что пожелаешь по такому приятному поводу? Сделай подарок своими руками!

Сделай подарок для любимого персонажа Простоквашино с его изображением — рисунок, поделку, праздничное блюдо или ещё что-то более оригинальное!

Расскажи, почему ты выбрал именно этого героя, и обязательно напиши свои праздничные пожелания.

Сфотографируй свою поделку и отправь фото на конкурс.

Зови всех друзей голосовать за твою работу!

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