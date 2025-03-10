Тесты: Разгадайте весенние анаграммы по картинкам! Тесты: Разгадайте весенние анаграммы по картинкам!
Конкурсы: «С днём рождения, Простоквашино!» Конкурсы: «С днём рождения, Простоквашино!»
Событие: День рождения мультсериала «Кошечки-собачки»! Событие: День рождения мультсериала «Кошечки-собачки»!
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«С днём рождения, Простоквашино!»

10 марта, 2025

Телеканал «Карусель» и «Союзмультфильм» объявляют новый конкурс!

Простоквашино празднует день рождения! Кого из героев мультсериала ты хочешь поздравить с праздником и что пожелаешь по такому приятному поводу? Сделай подарок своими руками! 

  • Сделай подарок для любимого персонажа Простоквашино с его изображением — рисунок, поделку, праздничное блюдо или ещё что-то более оригинальное! 
  • Расскажи, почему ты выбрал именно этого героя, и обязательно напиши свои праздничные пожелания.
  • Сфотографируй свою поделку и отправь фото на конкурс.
  • Зови всех друзей голосовать за твою работу!

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