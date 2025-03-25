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«Дружить веселее вместе с ТРИО»

25 марта, 2025

Начался новый творческий конкурс рисунков!

Как ты себе представляешь Страну Дружбы? Легко вообразить, что это место, где все улыбаются, обнимаются и угощают друг друга печеньем. Печенье ТРИО приглашает тебя создать самую дружелюбную страну!

  • Нарисуй, как ты себе представляешь Страну Дружбы: какие там домики, улицы и жители? Может, там есть замки из хрустящего печенья или реки из молочного крема?
  • Сфотографируй свою работу и отправь на конкурс. Не забудь добавить небольшое описание к своему творению.
  • Скорее зови друзей голосовать за твой рисунок и выигрывай крутые призы! Работу победителя покажут в программе «Семья на ура!».

Победители будут объявлены 22 апреля! Желаем всем удачи!

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