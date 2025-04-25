Мультфильм «Лунтик. Возвращение домой»

Добавить в закладки

25 апреля, 2025

Милый инопланетянин Лунтик очень скучает по маме и однажды решает найти путь домой.

Для того, чтобы улететь на Луну, ему надо добраться до вершины Чёрной горы и не попасть в лапы учёного отшельника Мотыля и злой Многоножки. В компании Пчелёнка, кузнечика Кузи, бабочки Элины и вредных гусениц Вупсеня и Пупсеня он отправляется в захватывающее путешествие на гору. Друзьям предстоит преодолеть множество препятствий, познакомиться с местными обитателями и отправить сигнал маме Лунтика.

Смотрите 26 апреля в 19:45 и 27 апреля в 10:45 на телеканале «Карусель»!