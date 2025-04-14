Мультсериал «Мальчик-Дельфин»

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14 апреля, 2025

Вдохновляющая сказка о дружбе, смелости и тайнах, скрытых в бирюзовых водах.

В бескрайних просторах океана, где волны напевают тысячелетние мелодии, а солёный ветер зовёт в путь, разворачивается удивительная история о мальчике, чья судьба неразрывно связана с морскими глубинами!

Каждый день оборачивается для Мальчика-Дельфина новым приключением. Вместе со своими друзьями — озорными дельфинами, загадочными обитателями океана и весёлыми островитянами — герою предстоит разгадать загадки океана, столкнуться с настоящими испытаниями и узнать, что самое главное чудо скрыто внутри него самого.

Смотрите с 14 апреля с понедельника по четверг в 17:00 на телеканале «Карусель»!