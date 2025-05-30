«15 ЛЕТ ДЕТСТВА». Праздничный концерт

Добавить в закладки

30 мая, 2025

1 июня, ко Дню защиты детей и 15-летию телеканала «Карусель»!

Веселье, штуки, а ещё любимые песни из детских фильмов и мультфильмов в исполнении звёзд российской эстрады и музыкального театра «Домисолька» — в невероятном красочном шоу «15 ЛЕТ ДЕТСТВА»!

«Прекрасное далёко», «Крылатые качели», «33 коровы», «Леди Совершенство», «Чунга-Чанга» и ещё много других хитов в исполнении Нонны Гришаевой, Жасмин, Алексея Воробьёва, Руслана Алехно, Варвары, КиКидо, Бэтси, Жени Лизогуб.

Поём и танцуем вместе с телеканалом «Карусель» 1 июня в 17:30!