Крутое семейное реалити «ФУТБОЛ-ШОУ»

Добавить в закладки

29 августа, 2025

Праздничный сезон любимого «ФУТБОЛ-ШОУ» к 15-летию главного детского канала!

На турнире встретятся дружные команды из мальчиков и девочек, приехавших со всех концов нашей страны. Участников ждут футбольные матчи с весёлыми испытаниями, а зрителей — захватывающие эмоции, азарт и настоящий спортивный праздник! Команды юных чемпионов приехали поддержать родители, известные футболисты и артисты — исполнители самых популярных музыкальных хитов!



Смотри первый выпуск уже в эту субботу, 30 августа, в 14:00 на телеканале «Карусель»!