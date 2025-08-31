Программа «Открытия!»

31 августа, 2025

«Открытия!» - это увлекательное путешествие по самым удивительным тайнам планеты!

Каждую неделю мы вместе с Алексеем, Марком и Лизой отправляемся исследовать мир! От крошечных молекул до огромных экосистем! В нашей яркой лаборатории не бывает скучно, здесь всё крутится, бурлит, вертится и дымит.

В каждом выпуске – новые факты и эксперименты! Мы научимся думать как исследователи и смотреть на привычные вещи под необычным углом.

Смотрите 1 сентября в 10:45 на телеканале «Карусель»!