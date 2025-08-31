«Парк Турум-Бурум» — это развлекательное шоу, наполненное песнями, танцами, невероятными изобретениями и, конечно же, дружбой!
У наших любимых героев Жужи и Гека появились новые друзья: Тоша — изобретатель, а Туруру и Бум — веселые музыканты!
У друзей множество удивительных занятий и интересных гостей! С ними герои смогут смастерить бесконечный пузырятор, научить кошку кувыркаться, и многое другое! Вместе они учатся справляться с маленькими трудностями и не бояться изучать новое!
Смотрите первый выпуск 31 августа в 16:00 на телеканале Карусель!
А ещё следите за персонажами волшебного парка Вконтакте и в телеграм-канале!