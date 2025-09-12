Мой мир. Поём вместе

Добавить в закладки

12 сентября, 2025

А вы когда-нибудь мечтали спеть хором вместе с любимыми животными? Или прокатиться на ракете? А может, станцевать вместе с холодильником?

Герои нового мультсериала «Мой мир. Поём вместе» в каждой серии раскрывают нашим зрителям тайны окружающего мира. Весёлые песни, помогают малышам разобраться не только в устройстве океана, лесов и космоса, но и обучают вежливости и рассказывают о дружбе. Все это и многое другое в премьере «Мой мир. Поём вместе»!

Смотрите первые серии уже 14 сентября в 07:35 на телеканале «Карусель»!