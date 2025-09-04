Последний книжный магазин

Добавить в закладки

4 сентября, 2025

2075 год. Владелец большого торгового центра, хочет избавиться от старой книжной лавки и продавать на ее месте мороженое. Но это ему никак не удается.

Ведь хозяин книжного Апчехов отчаянно пытается спасти свой магазинчик. Но дела у него идут не очень, потому что люди сейчас не особо любят читать. Для того, чтобы привлечь посетителей его внучка Дина решила предлагать им не только интересные книги, но и вкусный кофе! И кажется это отличный способ поправить дела. Иногда Дина считает, что ей никто не помогает, потому то единственный работник Алекс – постоянно занят покорением ее сердца. А говорящая собака Машка просто читает книги под хруст своих любимых сухариков.

Смотрите первую серию «Робот-ревизор» 5 сентября в 17:00 на телеканале «Карусель»!