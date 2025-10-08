29 октября в Кремлёвском Дворце состоится церемония вручения премии «Главные Герои» телеканала «Карусель»

8 октября, 2025

Стали известны тройки финалистов Национальной детской премии «Главные Герои — 2025».

За победу поборются популярные блогеры, известные исполнители и ведущие Милана Хаметова, Вики Шоу, Камиль KiKiDO, Сергей Друзьяк, а также любимые анимационные герои. 29 октября победители получат свои награды по традиции на главной сцене страны — в Государственном Кремлёвском Дворце.

Голосование выходит на финишную прямую — до 20 октября юные зрители «Карусели» выберут победителей. Премия традиционно включает 12 номинаций, но есть и важные нововведения. Впервые проголосовать за своих фаворитов смогут мамы и папы — в номинации «Главный детский проект. Выбор родителей». Среди финалистов — любимая многими поколениями вечерняя передача «Спокойной ночи, малыши!», популярный мультсериал «Три кота» и захватывающее семейное реалити «ФУТБОЛ-ШОУ».

«Дети вместе с родителями невероятно активно поддерживают своих героев. Всего за два месяца мы получили более 1,4 миллионов голосов телезрителей. В год 15-летия канала «Карусель» церемония вручения премии станет ещё более юмористической. Новое развитие получило и музыкальное направление премии: в этом году ребята выбирают не только песню, но и главного исполнителя. Также юным зрителям телеканала «Карусель» предстоит определить главного актёра и главного блогера», — продюсер премии «Главные Герои» Татьяна Никольская.

Церемония вручения премии «Главные Герои» — самое масштабное детское шоу в стране. В грандиозном празднике принимают участие сотни артистов, самых популярных детских блогеров и любимых российских звёзд. Зрителей ждёт незабываемое красочное представление, наполненное музыкальными хитами, яркими выступлениями и юмором. Особенно важно, что главными героями становятся сами зрители в Кремлёвском Дворце. Нарядные и торжественные, они пройдут по красной дорожке, которая будет расстелена специально для них, как для настоящих звёзд. А телезрители смогут окунуться в невероятную атмосферу праздника в эфире телеканала «Карусель» 4 ноября.

Напоминаем, до 20 октября телезрители могут успеть проголосовать за любимых ведущих, актёров, исполнителей и блогеров, выбрать лучшие проекты и мультфильмы. Голосование проходит на странице премии и в социальной сети ВКонтакте. В каждой номинации — три претендента на победу: