4 ноября «Карусель» покажет торжественную церемонию вручения премии «Главные Герои – 2025» и масштабный гала-концерт

29 октября, 2025

29 октября в Государственном Кремлёвском Дворце состоялась торжественная церемония вручения Национальной детской премии «Главные Герои – 2025». В год 15-летия телеканала «Карусель» она стала ещё более яркой и юмористической. По итогам всероссийского голосования главным детским проектом стало захватывающее семейное реалити «ФУТБОЛ-ШОУ». Главный анимационный сериал — «Сказочный патруль». Главным фильмом признан «Лунтик. Возвращение домой», а главная премьера анимационного сериала — «Команда Флоры. Экопатруль». В номинации «Выбор родителей» победа досталась легендарной вечерней передаче «Спокойной ночи, малыши!».

В атмосфере грандиозного праздника на главной сцене страны выступили кумиры юных зрителей: Вики Шоу, Милана Хаметова, Марьяна Локель, Камиль и Амина Кикидо, Милана Филимонова и другие популярные блогеры и любимые исполнители. Победители всех 12 номинаций премии получили награды. А главными героями церемонии по традиции стали сами юные зрители. В праздничных нарядах они прошли по красной дорожке в фойе Кремлёвского дворца — как настоящие звёзды. Телеверсия красочного шоу выйдет в эфир канала «Карусель» в День народного единства, 4 ноября, в 19:00.

Победителей премии «Главные Герои – 2025» в ходе всероссийского онлайн-голосования выбрали сами дети. «Ребята невероятно активно поддерживали номинантов. С 1 августа по 20 октября дети со всей страны оставили более 2,6 млн голосов за своих фаворитов. В этот раз к голосованию подключились и мамы с папами — специально для них мы ввели новую номинацию «Главный детский проект. Выбор родителей». Наш канал для всей семьи, а премия позволяет нам быть на одной волне со зрителями, наполнять эфир программами и мультфильмами, которые нравятся детям — нашим главным героям», — продюсер премии «Главные Герои» Татьяна Никольская.

Церемония вручения премии «Главные Герои» — самое масштабное детское шоу в стране. Его участниками становятся сотни артистов, самых популярных детских блогеров и любимых российских исполнителей. В год 15-летия «Карусели» телезрители увидят красочное представление, наполненное яркими выступлениями и добрым юмором. Со сцены прозвучат «Бабочки» Миланы Хаметовой, «Облака 4К» Марьяны Локель, «Ставь сердечко» из мультсериала «Ум и Хрум» в исполнении Камиля и Амины Кикидо, «Бабушки» из мультсериала «Три кота» от Мирославы и Златы Быковых и множество других хитов, полюбившихся аудитории канала «Карусель».

«Для нас особая честь, что звание «Главного героя» получил Дядя Фёдор — персонаж, который уже много лет служит для юных зрителей примером доброты, самостоятельности и настоящей дружбы. Тот факт, что именно его выбрали главным героем сами дети, голосовавшие за премии, говорит о многом. Для «Союзмультфильма» это самая ценная победа», — отметила Председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва.

«Вместе с ребятами-соведущими мы превращаем каждый выпуск в большое развлечение. Тестируем, распаковываем, поём и танцуем, пробуем новое и просто веселимся. Зрители «Карусели» — наши ровесники, поэтому мы отлично понимаем друг друга, знаем, какие игры и увлечения действительно интересны детям. Будем продолжать радовать вас!» — ведущая программы «Это супер!», певица Милана Филимонова, победительница номинации «Главный юный ведущий».

«Я счастлива, что моя песня «Облака 4К» стала победителем премии «Главные Герои – 2025». Внимание зрителей — лучший двигатель! Ребята, спасибо за ваши голоса, ваша поддержка бесценна. Она вдохновляет меня творить и делиться творчеством, видео и песнями», — блогер и певица Марьяна Локель.

Ведущими яркого праздника стали блогер-миллионник, актёр Лёша Янгер, юный телеведущий Глеб Шевченко и юная актриса Арина Колахметова. В захватывающем представлении участвовали художник Каляка-Маляка и его подружка Тася, профессор Ипкис, Антон Зорькин и другие звёзды телеканала «Карусель».

Победители Национальной детской премии «Главные Герои – 2025»: