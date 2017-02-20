  • 00:00
    С добрым утром, малыши!

    Герои легендарной программы «Спокойной ночи, малыши!» теперь не только укладывают детей спать. С 1 сентября они с лёгкостью разбудят каждого ребёнка в детский сад или школу гораздо быстрее будильника! Просто включайте канал «Карусель» в 7:00!

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    Заботливые мишки. Добрые истории

    Вечеринка с мороженым, Всё кувырком, Сам не свой, Ворчун разбушевался, Радуга тут, Радуга там

  • 01:20
    Три кота

    День страшилок

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Передачи

Прими участие в кастинге нового проекта «Золото нации»!

20 Февраля, 2017

«Золото нации» — уникальный телевизионный проект, который познакомит зрителей с самыми умными и удивительными детьми России. С теми, кто уже очень скоро прославит нашу страну на весь мир!

Более 50 одаренных детей — вундеркинды от 6 до 12 лет, знатоки различных наук и школьных дисциплин — будут сражаться за победу. Им предстоит настоящая битва, главным оружием в которой будет интеллект!

Каждое испытание для юных гениев станет ярким захватывающим шоу. Зрителей ждут потрясающие встречи и открытия, азарт и восхищение, сопереживание и гордость. «Золото нации» никого не оставит равнодушным!

Если вы хотите принять участие в кастинге, заполните анкету.

Юные гении, «знайки», умницы, интеллектуалы, мы ждем вас!

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