Прими участие в кастинге нового проекта «Золото нации»! 20 Февраля, 2017 Убрать из закладок Добавить в закладки

«Золото нации» — уникальный телевизионный проект, который познакомит зрителей с самыми умными и удивительными детьми России. С теми, кто уже очень скоро прославит нашу страну на весь мир!

Более 50 одаренных детей — вундеркинды от 6 до 12 лет, знатоки различных наук и школьных дисциплин — будут сражаться за победу. Им предстоит настоящая битва, главным оружием в которой будет интеллект!

Каждое испытание для юных гениев станет ярким захватывающим шоу. Зрителей ждут потрясающие встречи и открытия, азарт и восхищение, сопереживание и гордость. «Золото нации» никого не оставит равнодушным!

Если вы хотите принять участие в кастинге, заполните анкету.

Юные гении, «знайки», умницы, интеллектуалы, мы ждем вас!