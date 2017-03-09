Приглашаем детей 5-9 лет на съемки новых выпусков программы «Бум! Шоу» 9 Марта, 2017 Убрать из закладок Добавить в закладки

Человекомета Мэт, Тим и Астра приглашают тебя в увлекательное путешествие! Если ты любишь веселиться, играть и придумывать разные маскарадные костюмы, мы ждем тебя!

В новом сезоне программа «Бум! Шоу» расскажет о путешествиях Мэта по земному шару, о жизни в других странах, покажет новые веселые игры и научит делать яркие костюмы! Новые выпуски программы с вашим участием выйдут в эфир телеканала «Карусель» весной 2017 года.

Если тебе от 5 до 9 лет, и ты хочешь познакомиться с нашими героями и любишь головокружительные путешествия, попроси маму или папу написать на адрес электронной почты: Tele_karusel@mail.ru

Бум! — и ты уже здороваешься за руку с Мэтом. Бум! — ты уже танцуешь вместе Тимом и Астрой!