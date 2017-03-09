  • 00:00
    С добрым утром, малыши!

    Герои легендарной программы «Спокойной ночи, малыши!» теперь не только укладывают детей спать. С 1 сентября они с лёгкостью разбудят каждого ребёнка в детский сад или школу гораздо быстрее будильника! Просто включайте канал «Карусель» в 7:00!

  • 00:25
    Заботливые мишки. Добрые истории

    Вечеринка с мороженым, Всё кувырком, Сам не свой, Ворчун разбушевался, Радуга тут, Радуга там

  • 01:20
    Три кота

    День страшилок

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Передачи

Приглашаем детей 5-9 лет на съемки новых выпусков программы «Бум! Шоу»

9 Марта, 2017

Человекомета Мэт, Тим и Астра приглашают тебя в увлекательное путешествие! Если ты любишь веселиться, играть и придумывать разные маскарадные костюмы, мы ждем тебя!

В новом сезоне программа «Бум! Шоу» расскажет о путешествиях Мэта по земному шару, о жизни в других странах, покажет новые веселые игры и научит делать яркие костюмы! Новые выпуски программы с вашим участием выйдут в эфир телеканала «Карусель» весной 2017 года.

Если тебе от 5 до 9 лет, и ты хочешь познакомиться с нашими героями и любишь головокружительные путешествия, попроси маму или папу написать на адрес электронной почты: Tele_karusel@mail.ru

Бум! — и ты уже здороваешься за руку с Мэтом. Бум! — ты уже танцуешь вместе Тимом и Астрой!

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