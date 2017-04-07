Друзья, поздравляем вас с Днём российской анимации! 7 Апреля, 2017 Убрать из закладок Добавить в закладки

Ежегодно 8 апреля мы отмечаем этот праздник вместе с нашими маленькими зрителями и выбираем лучшие анимационные фильмы и сериалы.

Проекты российской анимации ежегодно получают престижные награды на международных конкурсах и фестивалях — и это ещё раз доказывает, что отечественные мультфильмы самые интересные и полезные.

Российская анимация насчитывает уже более ста лет. Ещё в 1912 году в России состоялся публичный показ ленты «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами» Владислава Старевича. С каждым годом этот рынок становится всё более разнообразным. На детских телеканалах становится всё больше ярких мультфильмов и мультсериалов, дети цитируют любимых героев, развлекаются и даже познают мир вместе с ними.

День российской анимации — всегда большой праздник не только для детей, но и для взрослых. 8 апреля можно посетить множество весёлых концертов, ярких фестивалей и познавательных выставок. Кроме того, ежегодно проводится очень важная Национальная анимационная премия «Икар», по результатам которой награждаются лучшие мультфильмы и профессионалы, участвовавшие в создании мультипликационных картин. В конкурсе участвуют самые разные проекты и их создатели в 15-ти номинациях: «Фильм»; «Фильм в кинопрокате»; «Эпизод»; «Стартап»; «Режиссер»; «Сценарист»; «Художник»; «Аниматор»; «Звукорежиссер»; «Композитор»; «Актер»; «Персонаж»; «Дело»; «Продюсер»; «Мастер». Подробности о премии «Икар» можно найти на сайте.

Смотрите лучшую российскую анимацию на телеканале «Карусель»!