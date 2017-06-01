Премьера мультсериала «Чаггингтон: маленькие паровозики» 5 июня 1 Июня, 2017 Убрать из закладок Добавить в закладки

Приключения маленьких паровозиков продолжаются! Встречайте уже знакомых персонажей в новых эпизодах знаменитого мультсериала.

С помощью добрых и мудрых наставников паровозики проходят обучение в депо Чаггингтон: учатся доставлять грузы, быть ответственными, дружелюбными и всегда помогать друг другу в беде. А каждое новое приключение и испытание маленьких друзей помогает им оценить важность совместной работы и проверить силу настоящей дружбы.

Дети обожают мультсериал за его яркие цвета, современный дизайн, живые юмористические диалоги и замечательных приветливых персонажей. Вместе с маленькими паровозиками зрители сделают для себя полезные открытия и получат важные социальные и практические навыки.

Смотрите в эфире канала «Карусель» с 5 июня по будням в 7:30 утра (МСК).