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«Карусель» приглашает на Фестиваль детского телевидения «Включайся!»

8 Июня, 2017

13 июня в концертном зале «Королёвский» в Останкино состоится открытие Фестиваля детского телевидения «Включайся!», организованного Национальной ассоциацией телерадиовещателей при участии телеканала «Карусель».

Фестиваль «Включайся!» — конкурс детских и юношеских телевизионных программ и фильмов, созданных студиями, в которых учатся дети в возрасте до 18 лет, а также телекомпаний, производящих программы для детей.

Статистика Фестиваля 2017-го года впечатляет: для участия в творческом конкурсе поступило более 400 заявок от 184 российских и зарубежных компаний!

В конкурсе представлены номинации:

  • «Хочу всё знать» (познавательные программы, включая программы о культуре народов России)
  • «Герои моей страны» (историко-познавательные фильмы и программы о высоконравственных, героических поступках юных граждан России)
  • «Мир добрых новостей» (новостные программы, подготовленные детьми)
  • «Не скучай!» (развлекательные программы)
  • «Пластилиновая ворона» (графика, анимация)
  • Конкурс «Лучший сюжет, снятый во время фестиваля» («50 лет вместе со страной»)
  • «Увлекательный мир» (программы о творчестве)
  • «Кинолюбитель» (документальные фильмы)

В программе фестиваля — творческие встречи с известными режиссерами, журналистами, педагогами, а также технические мастер-классы по обучению и работе с программным обеспечением и техникой, которые используются для производства телевизионного контента. Участники фестиваля смогут увидеть, как работают профессионалы, поделиться опытом с представителями других детских студий, посмотреть и обсудить конкурсные работы.

Одним из самых ярких «приключений» для участников фестиваля каждый год становится съемка сюжета на заданную тему. Перед ребятами стоит сложная задача: создать новый творческий коллектив, состоящий из сценариста, режиссера, оператора, корреспондента, актеров, монтажеров; снять сюжет с помощью профессионального оборудования, смонтировать его в профессиональной студии, представить свою работу на суд профессионального жюри и участников фестиваля и получить их оценку. Это уникальная возможность на три фестивальных дня почувствовать себя настоящим профессионалом!

Подробности — на сайте Фестиваля

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