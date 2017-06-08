«Карусель» приглашает на Фестиваль детского телевидения «Включайся!» 8 Июня, 2017 Убрать из закладок Добавить в закладки

13 июня в концертном зале «Королёвский» в Останкино состоится открытие Фестиваля детского телевидения «Включайся!», организованного Национальной ассоциацией телерадиовещателей при участии телеканала «Карусель».

Фестиваль «Включайся!» — конкурс детских и юношеских телевизионных программ и фильмов, созданных студиями, в которых учатся дети в возрасте до 18 лет, а также телекомпаний, производящих программы для детей.

Статистика Фестиваля 2017-го года впечатляет: для участия в творческом конкурсе поступило более 400 заявок от 184 российских и зарубежных компаний!

В конкурсе представлены номинации:

«Хочу всё знать» (познавательные программы, включая программы о культуре народов России)

«Герои моей страны» (историко-познавательные фильмы и программы о высоконравственных, героических поступках юных граждан России)

«Мир добрых новостей» (новостные программы, подготовленные детьми)

«Не скучай!» (развлекательные программы)

«Пластилиновая ворона» (графика, анимация)

Конкурс «Лучший сюжет, снятый во время фестиваля» («50 лет вместе со страной»)

«Увлекательный мир» (программы о творчестве)

«Кинолюбитель» (документальные фильмы)

В программе фестиваля — творческие встречи с известными режиссерами, журналистами, педагогами, а также технические мастер-классы по обучению и работе с программным обеспечением и техникой, которые используются для производства телевизионного контента. Участники фестиваля смогут увидеть, как работают профессионалы, поделиться опытом с представителями других детских студий, посмотреть и обсудить конкурсные работы.

Одним из самых ярких «приключений» для участников фестиваля каждый год становится съемка сюжета на заданную тему. Перед ребятами стоит сложная задача: создать новый творческий коллектив, состоящий из сценариста, режиссера, оператора, корреспондента, актеров, монтажеров; снять сюжет с помощью профессионального оборудования, смонтировать его в профессиональной студии, представить свою работу на суд профессионального жюри и участников фестиваля и получить их оценку. Это уникальная возможность на три фестивальных дня почувствовать себя настоящим профессионалом!

Подробности — на сайте Фестиваля.