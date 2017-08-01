  • 07:25
    Весёлая ферма

    Выпуск 47. Пшеница

  • 07:45
    Лунтик и его друзья

    Фея, Волшебный костюм, Икебана, Путешествие во времени, Очки для дяди Шера, Не ради награды, Коллекционеры, Пиявкина прелесть, Самые мягкие ладошки, Заботливые няньки, Мой друг динозаврик, Всё-таки друзья, Жадины

  • 09:00
    Воображариум. Сезон 2

    Выпуск 50. Сказочные цветы

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Передачи

Стань участником передачи «Бум! Шоу»!

1 Августа, 2017

15 и 16 августа будут проводиться кастинги на участие в съемках передачи «Бум! Шоу», успейте записаться!

Если тебе от 6 до 9 лет, ты любишь веселиться, играть и придумывать разные маскарадные костюмы, мы ждем тебя!

Кастинг будет проводиться 15 и 16 августа с 15:00 до 17:30 (московское время). Съемки программы планируются с 29 августа по 9 сентября 2017 года.

Кастинг проводится строго по записи! Присылай заявку на почту tele_karusel@mail.ru, в письме не забудь указать свою фамилию, имя, отчество, а также ФИО взрослого, который приедет вместе с тобой, ваш контактный телефон.

Кастинг пройдет по адресу: ул. Академика Королева, дом 21. Вход со стороны ул. Дубовая роща. Здание Москинап.

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