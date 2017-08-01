Стань участником передачи «Бум! Шоу»! 1 Августа, 2017 Убрать из закладок Добавить в закладки

15 и 16 августа будут проводиться кастинги на участие в съемках передачи «Бум! Шоу», успейте записаться!

Если тебе от 6 до 9 лет, ты любишь веселиться, играть и придумывать разные маскарадные костюмы, мы ждем тебя!

Кастинг будет проводиться 15 и 16 августа с 15:00 до 17:30 (московское время). Съемки программы планируются с 29 августа по 9 сентября 2017 года.

Кастинг проводится строго по записи! Присылай заявку на почту tele_karusel@mail.ru, в письме не забудь указать свою фамилию, имя, отчество, а также ФИО взрослого, который приедет вместе с тобой, ваш контактный телефон.

Кастинг пройдет по адресу: ул. Академика Королева, дом 21. Вход со стороны ул. Дубовая роща. Здание Москинап.