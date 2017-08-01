Кастинг в передачу «Лабораториум» 1 Августа, 2017 Убрать из закладок Добавить в закладки

Пришли заявку, поучаствуй в кастинге — и попади в телевизор!

«Лабораториум» — уникальный научный проект для любознательных зрителей! Если тебе от 7 до 10 лет, и ты хочешь стать участником передачи — присылай заявку на почту tele_karusel@mail.ru, в письме не забудь указать твою фамилию, имя, отчество, а также ФИО взрослого, который приедет вместе с тобой, ваш контактный телефон.

Кастинг будет проводиться 15 и 16 августа с 15:00 до 17:30 (московское время). Съемки программы планируются с 20 по 25 августа 2017 года.

Кастинг пройдет по адресу: ул. Академика Королева, дом 21. Вход со стороны ул. Дубовая роща. Здание Москинап.

Мы ждём тебя!