  • 07:25
    Весёлая ферма

    Выпуск 47. Пшеница

  • 07:45
    Лунтик и его друзья

    Фея, Волшебный костюм, Икебана, Путешествие во времени, Очки для дяди Шера, Не ради награды, Коллекционеры, Пиявкина прелесть, Самые мягкие ладошки, Заботливые няньки, Мой друг динозаврик, Всё-таки друзья, Жадины

  • 09:00
    Воображариум. Сезон 2

    Выпуск 50. Сказочные цветы

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Передачи

Кастинг в передачу «Лабораториум»

1 Августа, 2017

Пришли заявку, поучаствуй в кастинге — и попади в телевизор!

«Лабораториум» — уникальный научный проект для любознательных зрителей! Если тебе от 7 до 10 лет, и ты хочешь стать участником передачи — присылай заявку на почту tele_karusel@mail.ru, в письме не забудь указать твою фамилию, имя, отчество, а также ФИО взрослого, который приедет вместе с тобой, ваш контактный телефон.

Кастинг будет проводиться 15 и 16 августа с 15:00 до 17:30 (московское время). Съемки программы планируются с 20 по 25 августа 2017 года.

Кастинг пройдет по адресу: ул. Академика Королева, дом 21. Вход со стороны ул. Дубовая роща. Здание Москинап.

Мы ждём тебя!

 

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