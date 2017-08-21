Кастинг в программу «Magic English» 21 Августа, 2017 Убрать из закладок Добавить в закладки

Хочешь учить английский язык в волшебной лесной школе? Приходи, эльф Альфи ждет тебя!

Если тебе от 6 до 8 лет, ты любишь английский язык и хочешь увидеть настоящее волшебство, тогда приходи на кастинг в программу «Magic English» с 22 по 25 августа с 12:00 до 18:00 (московское время).

Съемки программы планируются в конце сентября 2017 года.

Внимание!

Кастинги проводятся строго по записи! Хочешь попасть на съемки? Отправь заявку на почту tele_karusel@mail.ru, в письме укажи свою фамилию, имя, отчество, а также ФИО взрослого, который приедет вместе с тобой, ваш контактный телефон.

Мы советуем подготовиться к кастингу дома. Подумай, что ты ответишь на несложные вопросы для интервью: «Чем увлекаешься? Как отдыхаешь или отдохнул этим летом? Какой у тебя любимый персонаж или любимая игрушка? Кем хочешь стать, когда вырастешь?». Тебе также предстоит сказать пару простых фраз на английском языке. Старайся не волноваться, ничего не бойся, говори четко и уверенно! Мы желаем тебе удачи и ждем в волшебной школе английского языка «Magic English»!

Кастинги пройдут по адресу: ул. Новоостаповская, дом 5, стр. 3, кинокомпания «Амедия».