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Передачи

Внимание, кастинг! Стань ведущим программы «Навигатор»!

28 Сентября, 2017

9 и 10 октября с 15:00 до 20:00 будут проводиться кастинги на ведущего программы «Навигатор»!

Если тебе от 9 до 12 лет, и ты хочешь быть телеведущим канала «Карусель», мы ждем тебя!

Кастинг проводится строго по записи! Присылай заявку на почту navigator-tv@mail.ru, в письме не забудь указать свою фамилию, имя, отчество, а также ФИО взрослого, который приедет вместе с тобой, ваш контактный телефон.

Кастинг пройдет по адресу: ул. Правды, дом 8, стр.13, 2-й подъезд. 

 

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