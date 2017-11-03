Тест от Наума «Достопримечательности стран мира» 3 Ноября, 2017 Убрать из закладок Добавить в закладки

Путешествовать любят все! А те, кто не любят, просто никогда не пробовали! Новый тест от пса Наума посвящен самым впечатляющим достопримечательностям стран мира.