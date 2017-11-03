  • 23:25
    Фиксики

    Гирлянда, Калейдоскоп, Шариковая ручка, Зеркало, Инструкция

  • 00:00
    С добрым утром, малыши!

    Герои легендарной программы «Спокойной ночи, малыши!» теперь не только укладывают детей спать. С 1 сентября они с лёгкостью разбудят каждого ребёнка в детский сад или школу гораздо быстрее будильника! Просто включайте канал «Карусель» в 7:00!

  • 00:25
    Ми-Ми-Мишки

    Пиратская история, Победители дракона, Пропавшая кукла, Модный приговор, Розовые очки, Кеша, выручай!, Цыпа-почтальон, Зубная фея, В поход

Передачи

Тест от Наума «Достопримечательности стран мира»

3 Ноября, 2017

Путешествовать любят все! А те, кто не любят, просто никогда не пробовали! Новый тест от пса Наума посвящен самым впечатляющим достопримечательностям стран мира.

 
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