Музыкальный тест от пса Наума
24 Ноября, 2017
Пёс Наум не только науку любит, но и музыку обожает. Хотите — на ложках вам сыграет, а хотите — интересный музыкальный тест составит!
Выпуск 179. Гармошка
Пропавшая кукла, Победители дракона, На 5 ходов вперёд, Путешествие к звёздам, Большое приключение, Цыпа-почтальон, Парк развлечений, Песня для Лисички, Мысли вслух
Выпуск 23. Берлин Часть 1
Пёс Наум не только науку любит, но и музыку обожает. Хотите — на ложках вам сыграет, а хотите — интересный музыкальный тест составит!