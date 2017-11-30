Тест «Угадай мультсериал по картинке» 30 Ноября, 2017 Убрать из закладок Добавить в закладки

Вот бы все тесты в школе были такими лёгкими! В этом тесте нужно угадать мультсериал канала «Карусель» по картинке. Проверим твои мультзнания?