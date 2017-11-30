Тест «Угадай мультсериал по картинке»
30 Ноября, 2017
Вот бы все тесты в школе были такими лёгкими! В этом тесте нужно угадать мультсериал канала «Карусель» по картинке. Проверим твои мультзнания?
Рыцарь Майк и большой оркестр Глендрагона, Рыцарь Майк и птичья тренировка, Рыцарь Майк и сломанный щит, Рыцарь Майк и помощь Иви
Выпуск 11. Портрет в старинной раме
Братья Бобры, Леми, спаси нас!, На Северный полюс!
Вот бы все тесты в школе были такими лёгкими! В этом тесте нужно угадать мультсериал канала «Карусель» по картинке. Проверим твои мультзнания?