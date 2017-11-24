Открывается зрительское голосование в конкурсе «Детское Евровидение-2017»! 24 Ноября, 2017 Убрать из закладок Добавить в закладки

24 ноября в 20:00 по московскому времени откроется зрительское онлайн-голосование в конкурсе «Детское Евровидение-2017».

В этом году впервые у каждого жителя России есть возможность отдать свой голос за конкурсантку от нашей страны. Финал конкурса состоится 26 ноября в Тбилиси, Россию на нем будет представлять 14-летняя Полина Богусевич с песней «Крылья». Прямую трансляцию конкурса смотрите на канале «Карусель» в 18:00 (мск).

Онлайн голосование пройдет на официальном международном сайте конкурса junioreurovision.tv с 24 по 26 ноября. Оно закроется перед началом шоу и затем будет открыто еще на 15 минут после того, как выступят все участники. Напомним, что решение в финале шоу будет принято на основании зрительского голосования (50 %) и голосования национального жюри (50%).

В состав национального жюри этого года вошли:

Тина Кузнецова — певица, композитор, основательница и вокалистка проекта Zventa Sventana, финалистка телевизионного проекта «Голос».

Александр Олешко — актер театра и кино, телеведущий, пародист, заслуженный артист России.

Валерия Араскина — преподаватель вокала, окончила музыкальное училище им. Гнесиных, имеет опыт работы более 20 лет.

Полина Богусевич — российская певица, судентка Академии популярной музыки Игоря Крутого, артистка музыкального лейбла A-TEENS.

Она уже много лет профессионально занимается музыкой: в 2014 году приняла участие в первом сезоне шоу «Голос. Дети», в этом же году стала лауреатом II степени международного конкурса «Детская Новая Волна». Кроме того, участвовала в телепроекте «Песня года 2014», «Рождественская песенка года», «Детская Песня года», а также стала лауреатом I степени международного конкурса «Sanremo Junior 2015». В арсенале Полины участие в концерте «Первые пятьдесят» в Кремле, а также в юбилейном концерте Сергея Жилина и оркестра «Фонограф» в 2016 году. Также артистка дошла до суперфинала конкурса «Битва талантов-2016».

Отдай свой голос в зрительском онлайн-голосовании!