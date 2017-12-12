Кастинг на участие в программе «Проще простого» 12 Декабря, 2017 Убрать из закладок Добавить в закладки

Приглашаются мальчики 9-11 лет, которые хотят побывать в настоящей мастерской, где можно пилить, строгать, красить и даже заколачивать гвозди!

С 19 по 22 декабря с 15:00 до 17:00 будут проводиться кастинги участников для программы «Проще простого»!

Мы приглашаем мальчиков 9-11 лет, которые хотят побывать в настоящей мастерской.

Кастинги проводятся строго по записи! Присылайте заявку на почту navigator-tv@mail.ru, в письме не забудьте указать свою фамилию, имя, отчество, ваш контактный телефон.

Кастинги пройдут по адресу: ул. Правды, дом 8, стр.13, 2-й подъезд.