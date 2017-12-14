  • 10:20
    Давайте рисовать. С Пушкинским музеем

    Программа «Давайте рисовать!», созданная совместно с Государственным музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, познакомит юных художников с работами известных мастеров и основными направлениями изобразительного искусства.

  • 10:45
    Юху и его друзья

    Спасение Памми, Что приснилось Чиву, Пропавшее солнце

  • 11:25
    Приключения Маши и Гоши

    Мультсериал о приключениях брата и сестры, который изумительно передает эмоции и настроения маленьких детей.

Передачи

Тест: «Какое шоу канала "Карусель" именно для тебя?»

14 Декабря, 2017

Не знаешь, что посмотреть в эфире «Карусели»? Разбегаются глаза от многообразия интересных шоу? Этот тест поможет определить, какое из телешоу нашего канала специально для тебя!

 
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