Тест: «Какое шоу канала "Карусель" именно для тебя?»
Не знаешь, что посмотреть в эфире «Карусели»? Разбегаются глаза от многообразия интересных шоу? Этот тест поможет определить, какое из телешоу нашего канала специально для тебя!
Программа «Давайте рисовать!», созданная совместно с Государственным музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, познакомит юных художников с работами известных мастеров и основными направлениями изобразительного искусства.
Спасение Памми, Что приснилось Чиву, Пропавшее солнце
Мультсериал о приключениях брата и сестры, который изумительно передает эмоции и настроения маленьких детей.
Не знаешь, что посмотреть в эфире «Карусели»? Разбегаются глаза от многообразия интересных шоу? Этот тест поможет определить, какое из телешоу нашего канала специально для тебя!