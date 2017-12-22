Передачи

Зимний тест от пса Наума

22 Декабря, 2017

Из чего состоит снег, как покорили Северный полюс, и при какой температуре лучше всего лепится снеговик? Ученый пёс Наум знает ответы на все эти вопросы, а вы?

 
Следующая новость
Начался конкурс «Лего® Звездные Войны»!