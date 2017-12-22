Зимний тест от пса Наума 22 Декабря, 2017 Убрать из закладок Добавить в закладки

Из чего состоит снег, как покорили Северный полюс, и при какой температуре лучше всего лепится снеговик? Ученый пёс Наум знает ответы на все эти вопросы, а вы?