Зимний тест от пса Наума
22 Декабря, 2017
Из чего состоит снег, как покорили Северный полюс, и при какой температуре лучше всего лепится снеговик? Ученый пёс Наум знает ответы на все эти вопросы, а вы?
В программе принимают участие клипы, созданные на песни детей в возрасте от 6 до 16 лет.
Ветер, ветер! Ты могуч..., Талисман на удачу, Постучи по дереву, Остров сокровищ
Выпуск 6
Из чего состоит снег, как покорили Северный полюс, и при какой температуре лучше всего лепится снеговик? Ученый пёс Наум знает ответы на все эти вопросы, а вы?