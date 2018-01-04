Тест «Кто ты из девочек из Эквестрии»?
4 Января, 2018
Добрая Искорка, смелая Радуга, роскошная Рарити, щедрая Эпплджек, нежная Флаттершай, веселая Пинки Пай или умная Сансет Шиммер? Кто же ты из девочек из Эквестрии?
Фотография на память, Шахматы, Тайное послание, Часы
В эфире канала «Карусель» обучающая программа «Школа волшебства», благодаря которой каждый ребенок может стать фокусником!
Добрая Искорка, смелая Радуга, роскошная Рарити, щедрая Эпплджек, нежная Флаттершай, веселая Пинки Пай или умная Сансет Шиммер? Кто же ты из девочек из Эквестрии?