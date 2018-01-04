  • 04:05
    Привет, я Николя!

    Фотография на память, Шахматы, Тайное послание, Часы

  • 04:55
    Школа волшебства

    В эфире канала «Карусель» обучающая программа «Школа волшебства», благодаря которой каждый ребенок может стать фокусником!

Передачи

Тест «Кто ты из девочек из Эквестрии»?

4 Января, 2018

Добрая Искорка, смелая Радуга, роскошная Рарити, щедрая Эпплджек, нежная Флаттершай, веселая Пинки Пай или умная Сансет Шиммер? Кто же ты из девочек из Эквестрии?

 
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