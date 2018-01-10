«Кремлёвская Ёлка» возвращается на телевизионный экран 10 Января, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

В Старый Новый год канал «Карусель» покажет Главное новогоднее представление 2018 года!

В этом году «Кремлёвская Ёлка» отмечает 55-летний юбилей. Несколько поколений — миллионы детей — за эти годы побывали на главной ёлке страны. Впечатления от посещения Кремля и встречи с настоящим Дедом Морозом останутся с ними на всю жизнь. Но для многих возможность посетить «Кремлёвскую Ёлку» осталась мечтой.

В этом году канал «Карусель» решил сделать новогодний подарок для взрослых и детей — для всех, кто хотел бы окунуться в атмосферу этого удивительного праздника. Каждый год на сцене и в фойе Государственного Кремлёвского Дворца происходит завораживающий спектакль и незабываемая встреча с любимыми героями, оживает сказочный мир.

Юные ведущие канала Николь Плиева и Саша Новиков впервые побывали на Ёлке в Кремле. Именно они станут вашими экскурсоводами по главным местам праздника, а также заглянут за кулисы, возьмут интервью у звездных гостей, взрослых и не очень, поделятся своими впечатлениями, в том числе и от неожиданной встречи с Президентом России.

Смотрите «Главное новогоднее представление 2018 года» в Старый Новый год на канале «Карусель»: 13 января в 23:20 и 14 января в 12:30 МСК.