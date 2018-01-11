  • 20:00
    Привет, я Николя!

    Контрольная по арифметике, Николя делает уборку, Бойкот, Радиопередача

  • 20:50
    Школа волшебства

    В эфире канала «Карусель» обучающая программа «Школа волшебства», благодаря которой каждый ребенок может стать фокусником!

  • 21:05
    Йоко

    Весёлый субботник, В поисках сокровища, Идеальная зверушка, Подводные приключения

Передачи

Тест «Угадай телешоу по картинке»

11 Января, 2018

В этом тесте мы предлагаем телезрителям канала «Карусель» угадать название шоу по одному кадру. Что может быть проще?!

 
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«Кремлёвская Ёлка» возвращается на телевизионный экран