Тест «Угадай телешоу по картинке»
11 Января, 2018
В этом тесте мы предлагаем телезрителям канала «Карусель» угадать название шоу по одному кадру. Что может быть проще?!
Контрольная по арифметике, Николя делает уборку, Бойкот, Радиопередача
В эфире канала «Карусель» обучающая программа «Школа волшебства», благодаря которой каждый ребенок может стать фокусником!
Весёлый субботник, В поисках сокровища, Идеальная зверушка, Подводные приключения
В этом тесте мы предлагаем телезрителям канала «Карусель» угадать название шоу по одному кадру. Что может быть проще?!