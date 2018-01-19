Тест от пса Наума о космосе
19 Января, 2018
Какая температура в космосе и какая звезда светит ярче всех на небе, вы узнаете из нового космического теста пса Наума! 3-2-1… запускаем тест!
Страх сцены, Садовая команда, Возвращение героя, Сбежавшая лошадь, День рождения
Выпуск 36
Ильва-капитан, Если ты лепрекон, Самый сильный викинг, Колесо мельницы, Дедушка Олаф, Андалусия
Какая температура в космосе и какая звезда светит ярче всех на небе, вы узнаете из нового космического теста пса Наума! 3-2-1… запускаем тест!