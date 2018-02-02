Тест от Наума о зимних видах спорта
2 Февраля, 2018
Сколько игроков в хоккейной команде, без чего не получится сыграть в кёрлинг, и кому нужен «тулуп» на соревнованиях, вы узнаете из теста, посвященного зимним видам спорта.
Рыцарь Майк и птичья тренировка, Рыцарь Майк и сломанный щит, Рыцарь Майк и помощь Иви, Рыцарь Майк и ученик Тролли, Рыцарь Майк и день обмана
Кинотеатр
Выпуск 44
Сколько игроков в хоккейной команде, без чего не получится сыграть в кёрлинг, и кому нужен «тулуп» на соревнованиях, вы узнаете из теста, посвященного зимним видам спорта.