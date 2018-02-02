Передачи

Тест от Наума о зимних видах спорта

2 Февраля, 2018

Сколько игроков в хоккейной команде, без чего не получится сыграть в кёрлинг, и кому нужен «тулуп» на соревнованиях, вы узнаете из теста, посвященного зимним видам спорта.

 
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