Тест от Наума о зимних видах спорта 2 Февраля, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Сколько игроков в хоккейной команде, без чего не получится сыграть в кёрлинг, и кому нужен «тулуп» на соревнованиях, вы узнаете из теста, посвященного зимним видам спорта.