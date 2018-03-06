«Карусель» поздравляет «Ералаш» с выходом 1000-го сюжета! 6 Марта, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Детский юмористический киножурнал «Ералаш» выпустил 1000-й сюжет!

Киножурнал «Ералаш» снимается с 1974 года. Вот уже больше 40 лет он остается любимым и одинаково интересным миллионам зрителей самых разных возрастов.

Программа «Навигатор. Новости» побывала в гостях у киножурнала. Бессменный руководитель проекта Борис Грачевский рассказал о премьерном выпуске. Поздравить «Ералаш» пришли как актеры, которые снимались в 1000-ом выпуске, так и те, кто начинал свою кинокарьеру в любимом киножурнале.

1000-й сюжет Ералаша — это история о мальчике Матвее, который находит бездомного щенка. Однако герой так увлекается, рассказывая окружающим, какое доброе дело он совершил, что не замечает, как его подопечного забирает новая хозяйка.

Канал «Карусель» поздравляет любимый киножурнал с выходом юбилейного выпуска и желает «Ералашу» снять еще много-много весёлых историй!