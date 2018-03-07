  • 23:25
    Смешарики

    Мисс Вселенная, Минус 41 градус по Цельсию, Футбол. Первый тайм, Футбол. Второй тайм, ОРЗ

  • 00:00
    С добрым утром, малыши!

    Герои легендарной программы «Спокойной ночи, малыши!» теперь не только укладывают детей спать. С 1 сентября они с лёгкостью разбудят каждого ребёнка в детский сад или школу гораздо быстрее будильника! Просто включайте канал «Карусель» в 7:00!

  • 00:25
    Комета-дэнс

    Выпуск 9

Тест «Прекрасные ведущие канала «Карусель»

Тест «Прекрасные ведущие канала «Карусель»

7 Марта, 2018

Многие телешоу на нашем канале ведут такие умницы и красавицы! Давайте проверим, помните ли вы всех их по именам.

 
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