Тест «Прекрасные ведущие канала «Карусель»
7 Марта, 2018
Многие телешоу на нашем канале ведут такие умницы и красавицы! Давайте проверим, помните ли вы всех их по именам.
Мисс Вселенная, Минус 41 градус по Цельсию, Футбол. Первый тайм, Футбол. Второй тайм, ОРЗ
Герои легендарной программы «Спокойной ночи, малыши!» теперь не только укладывают детей спать. С 1 сентября они с лёгкостью разбудят каждого ребёнка в детский сад или школу гораздо быстрее будильника! Просто включайте канал «Карусель» в 7:00!
Выпуск 9
Многие телешоу на нашем канале ведут такие умницы и красавицы! Давайте проверим, помните ли вы всех их по именам.