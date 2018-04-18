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Объявлены победители конкурса «Я ♡ Смешариков»

Объявлены победители конкурса «Я ♡ Смешариков»

18 Апреля, 2018

Зрители и жюри проголосовали за 10 лучших рисунков!

Определить победителей было непросто, ведь в редакцию пришло больше 6000 рисунков наших забавных круглых друзей — Смешариков. Мы благодарим вас за участие! 

Итак, победителями стали: Садиева Маргарита, Брильков Иван, Бесагонов Денис, Евлева Екатерина, Дроздова Софья, Слаутин Иван, Алиса Мутовина, Мильшина Анна, Лебедева Татьяна, Влад Котов. Примите наши поздравления!

С работами победителей и всех участников конкурса можно ознакомится на этой странице.

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