Объявлены победители конкурса «Я ♡ Смешариков»
Зрители и жюри проголосовали за 10 лучших рисунков!
Определить победителей было непросто, ведь в редакцию пришло больше 6000 рисунков наших забавных круглых друзей — Смешариков. Мы благодарим вас за участие!
Итак, победителями стали: Садиева Маргарита, Брильков Иван, Бесагонов Денис, Евлева Екатерина, Дроздова Софья, Слаутин Иван, Алиса Мутовина, Мильшина Анна, Лебедева Татьяна, Влад Котов. Примите наши поздравления!
С работами победителей и всех участников конкурса можно ознакомится на этой странице.