Тест «Щенячий патруль: угадай персонажа по картинке»
10 Мая, 2018
Знаешь ли ты, как зовут всех отважных спасателей из команды Щенячий патруль? Давай проверим!
Свинки в луже, Как попить жирафу? Колыбельная для медвежонка, Нерычащий лев, Точно в ноту!, Унесённые страусом
Программа «Давайте рисовать!» поможет зрителям развить фантазию, навыки моторики и композиции. А еще позволит окунуться в настоящий сказочный мир — ведь рисунки здесь оживают!
Мой друг динозаврик, Бесполезный песок, Не из пугливых, Спасайся, кто может, Светлая миссия, Икебана, Кинозвёзды
Знаешь ли ты, как зовут всех отважных спасателей из команды Щенячий патруль? Давай проверим!