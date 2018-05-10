  • 03:10
    Висспер

    Свинки в луже, Как попить жирафу? Колыбельная для медвежонка, Нерычащий лев, Точно в ноту!, Унесённые страусом

  • 03:50
    Давайте рисовать

    Программа «Давайте рисовать!» поможет зрителям развить фантазию, навыки моторики и композиции. А еще позволит окунуться в настоящий сказочный мир — ведь рисунки здесь оживают!

  • 04:15
    Лунтик и его друзья

    Мой друг динозаврик, Бесполезный песок, Не из пугливых, Спасайся, кто может, Светлая миссия, Икебана, Кинозвёзды

Тест «Щенячий патруль: угадай персонажа по картинке»

Тест «Щенячий патруль: угадай персонажа по картинке»

10 Мая, 2018

Знаешь ли ты, как зовут всех отважных спасателей из команды Щенячий патруль? Давай проверим!

 
Следующая новость
9 мая на канале «Карусель»