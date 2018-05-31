Страшилка про Паулину! 31 Мая, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Пятиклассница Аня мечтала стать химиком. Пятым классам химию не преподавали, но Аня не отчаивалась и занималась дома под руководством бабушки (в прошлом – учителя химии).

Как-то раз Аня приготовила раствор медного купороса, чтобы вырастить из него красивые кристаллы. Бабушка принялась рассказывать, что купорос используют для борьбы с вредными насекомыми, и тут в дверь позвонили: вернулся из экспедиции в Анголу старший брат Ани – Гриша. Вернулся он не один. «Это моя невеста, Паулина!» – сообщил Гриша родным и завёл в коридор какую-то девушку. Аня бросилась к брату, но от радости споткнулась и пролила раствор из колбы.

Паулина тут же отскочила в сторону, её красноватые глаза зловеще блеснули. «Я не хочу, чтобы ты занималась химией!» – неприятным скрипучим голосом заявила она. «Мы считаем эти занятия полезными», – мягко возразили родители. Но уже через час их словно подменили. «Ты должна прекратить эксперименты!» – проскрипел папа голосом Паулины, застыв на пороге Аниной комнаты. «Срочно выкинь химикаты!» – поддержала его мама, сверкнув красноватыми глазами. И только бабушка встала на защиту внучки.

На следующий день Аня вернулась из школы и увидела, что все, кроме бабушки, уплетают сырое мясо. Да ещё и поливают его какой-то слизью. «Где бабушка?» – спросила Аня, но в ответ услышала одно чавканье. В чулане Аня обнаружила странный кокон с человеческий рост. Перепуганная девочка заперлась в комнате. Вскоре в дверь постучали... На пороге, вращая красноватыми глазами, стояла бабушка. Скрипучим голосом она тоже потребовала, чтобы Аня выкинула химикаты, но в комнату зайти не посмела.

Тут Аню осенило! Она наполнила водяной пистолет раствором купороса и выстрелила в бабушку. Из уха бабушки тут же выскочил красноватый паучок. «Что здесь происходит?» – спросила бабушка обычным голосом. Аня стала обрызгивать раствором маму, папу и Гришу. У них из ушей тоже выскочили паучки. Паулина тем временем превратилась в огромного мохнатого красного паука и стала надвигаться на Аню. Аня хотела выстрелить и в неё, но раствор неожиданно закончился. «Тебе конец, девочка!» – проскрипела паучиха... Да не тут-то было! Бабушка приготовила новую порцию раствора, а папа, мама и Гриша, наполнив им кружки, облили Паулину. Та в ужасе убежала на мороз. «А я думал, что ангольские пауки-оборотни – это легенда...» – озадаченно сказал Гриша. И в дальнейших экспедициях вёл себя осторожнее.