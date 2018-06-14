  • 01:45
    Маша и Медведь

    Первый раз в первый класс, Граница на замке, Кто не спрятался, я не виноват!, Лыжню!, Будьте здоровы!, Маша + каша, Дальний родственник, Большая стирка, Репетиция оркестра, Усатый-полосатый

  • 03:00
    Привет, я Николя!

    Зелёные ботинки, Месье Мушабьер наблюдает за нами, Азарт, Пробежка

  • 03:50
    Давайте рисовать

    Программа «Давайте рисовать!» поможет зрителям развить фантазию, навыки моторики и композиции. А еще позволит окунуться в настоящий сказочный мир — ведь рисунки здесь оживают!

Футбольный тест: хорошо ли вы знаете правила игры?

Футбольный тест: хорошо ли вы знаете правила игры?

14 Июня, 2018

Любишь смотреть футбол? Болеешь за сборную своей страны? Тогда ты без труда ответишь на вопросы теста об этой зрелищной командной игре!

 
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