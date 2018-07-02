Объявлены победители конкурса «Рисуем лето на асфальте» 2 Июля, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Зрители и жюри сделали свой выбор!

Завершился конкурс "Рисуем лето на асфальте". Мы благодарим всех участников, которые делали свои рисунки, а зачастую и настоящие шедевры, на асфальте и присылали их нам.

По результатам голосования зрителей и жюри победили следующие участники: Александр Поляков, Наталья Жеронкина, Юля Сурусина, Мишель Лубэ, Анюта Ткаченко, Ксения Максименко, София Магомедова, Дмитрий Ишков, Елизавета Люлюкина, Кристина Дегоева. Поздравляем!

С работами победителей и всех участников вы можете ознакомиться на этой странице.

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