Тест от Наума про породы собак 1 Августа, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Любите ли вы собак? А сможете определить породу собаки по картинке?

Пёс Наум, конечно же, очень любит и уважает всех своих сородичей. Он даже тест про породы собак для вас сделал!