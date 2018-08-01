Тест от Наума про породы собак

Тест от Наума про породы собак

1 Августа, 2018

Любите ли вы собак? А сможете определить породу собаки по картинке?

Пёс Наум, конечно же, очень любит и уважает всех своих сородичей. Он даже тест про породы собак для вас сделал! 

 
Следующая новость
Заходи на страницу проекта «Моё лето»!