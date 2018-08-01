Тест от Наума про породы собак
1 Августа, 2018
Любите ли вы собак? А сможете определить породу собаки по картинке?
Пёс Наум, конечно же, очень любит и уважает всех своих сородичей. Он даже тест про породы собак для вас сделал!
Код спасения, Сардинка и медведь, Скольжение, Приключения Дэша
Кубок юмора
Еврейская колыбельная
Любите ли вы собак? А сможете определить породу собаки по картинке?
Пёс Наум, конечно же, очень любит и уважает всех своих сородичей. Он даже тест про породы собак для вас сделал!