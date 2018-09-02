1 сентября были объявлены победители Национальной детской премии «Главные герои-2018»!

1 сентября были объявлены победители Национальной детской премии «Главные герои-2018»!

2 Сентября, 2018

Победители были определены в 12 номинациях. Главным российским анимационным фильмом стал «Три богатыря и Морской царь», лучшим зарубежным фильмом был признан «Фердинанд». Победителем среди российских анимационных сериалов стал «Сказочный патруль», среди зарубежных — «My little pony. Дружба — это чудо».

В номинации «Любимая детская песня» выбраны сразу два победителя — «Колыбельная» из «Маши и Медведя» и «Песенка друзей» из «Бременских музыкантов».

«Невозможное возможно» стал главным познавательным ТВ-проектом, а «Ералаш» — фаворит среди развлекательных. Актер Сергей Друзьяк, Марфа Колоскова и персонаж Каркуша из «Спокойной ночи, малыши!» выбраны любимыми ведущими.
Главным российским анимационным героем стал Пин из мультфильма «Смешарики».

Большое спасибо всем детям, которые голосовали за своих любимых героев!

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