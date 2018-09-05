Занимательные факты о животных от шоу «Лапы, морды и хвосты»
5 Сентября, 2018
Знаете ли вы, зачем собакам нужны подушечки на лапах, где глаза у улиток и сколько игл у ежа?
Золотой бог
Кеша-2 — Путешествие Цыпы — Грибы и листья — Настоящий ниндзя — Всё наоборот
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Знаете ли вы, зачем собакам нужны подушечки на лапах, где глаза у улиток и сколько игл у ежа?