Занимательные факты о животных от шоу «Лапы, морды и хвосты» 5 Сентября, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Знаете ли вы, зачем собакам нужны подушечки на лапах, где глаза у улиток и сколько игл у ежа?