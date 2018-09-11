«Дневники Вишенки»: Замок тысячи тайн и Богиня без лица 11 Сентября, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Если вы размышляете о том, какую книгу купить читателю от 8 лет, то смело берите «Дневники Вишенки». Эта серия комиксов о девочке-подростке не только невероятно популярна у себя на родине, во Франции, но и по всему миру.

«Вишенку» перевели уже на десять языков, в том числе и на русский. В России серию выпускает издательство МИФ.

Недавно вышел четвёртый том серии «Богиня без лица». Давайте познакомимся с ним.

В этой истории Вишенке исполняется 12 лет. Героиня растёт, её интересы меняются. Подруги, мальчики, уроки… Но одно остаётся неизменным — детская искренности и страсть к приключениям.

На свой день рождения Вишенка получает подарок от мамы — путешествие в Замок тысячи тайн. Там проводят квесты для всех, кто обожает загадки. Героиня неожиданно начинает новое расследование и обнаруживает нечто, что переворачивает её жизнь.

Загадка Богини без лица станет для Вишенки настоящим испытанием. Сама того не ведая, девочка должна будет разгадать тайну своей соседки и наставницы — писательницы Аннабель Дежарден.

Формат комикса необычный: дневниковые записи чередуются с графическим повествованием. Каждая часть интересна по-своему. Дневники помогают читателям узнать мысли героини, узнать в её рассуждениях себя или узнать себя в детстве.

А великолепные акварельные иллюстрации французской художницы Орели Нейре можно пересматривать снова и снова.

В ходе расследования Вишенка часто, ненароком, обижает своих близких. Ссорится с мамой или подругами. Но каждая история учит её доброте и внимательности к своим любимым. Так комикс тактично, без морализаторства, показывает читателю, как можно поступить в разных ситуациях и что в жизни по-настоящему важно — семья, друзья, поддержка, понимание. Книги про Вишенку стали любимыми детей по всему миру и, что самое важное, открыли им интерес к чтению.

Серия «Дневников Вишенки» триумфально шествует по Европе. В 2014 году она получила главный приз Ангулема — самого престижного фестиваля рисованных историй. В каждой истории есть тайны, авантюры и неизбитые повороты сюжета. Хотите узнать, что скрывает «Богиня без лица»? Тогда открывайте книгу и вперёд — распутывать загадку Замка тысячи тайн.