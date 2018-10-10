Тест «Ты мастер или ломастер?»
10 Октября, 2018
Хочешь проверить, хорошо ли ты разбираешься в строительных инструментах и материалах? Тогда скорее отвечай на вопросы про работу в мастерской от программы «Проще простого!».
Приключения Дэша — Звёздный час — Капитан Бентли — Абракадабра — Необычная тренировка — Центр приключений — Прогулка с динозавром — Зачёт!
Ушки — Подружки — Обруч — Бусики — Труба — Считалочка — Вертолёт — Сладкоежки — Пандочкино море — Секрет — Загадка — Поехали!
Самолёты
Хочешь проверить, хорошо ли ты разбираешься в строительных инструментах и материалах? Тогда скорее отвечай на вопросы про работу в мастерской от программы «Проще простого!».