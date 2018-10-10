Тест «Ты мастер или ломастер?»

Тест «Ты мастер или ломастер?»

10 Октября, 2018

Хочешь проверить, хорошо ли ты разбираешься в строительных инструментах и материалах? Тогда скорее отвечай на вопросы про работу в мастерской от программы «Проще простого!».

 
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