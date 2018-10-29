Кляксич и буква «А»
Отрывок из книги «Аля, Кляксич, буква А и другие».
Аля писала письмо маме. Она очень старалась написать хорошо, но всё шло шиворот-навыворот: буквы не слушались, падали, менялись местами и ни за что не хотели браться за руки, точно они все друг с другом перессорились. Ну, просто наказание!
Вдруг прямо на середину страницы выбежала буква А. Она размахивала руками и что-то кричала.
— Что с тобой, что случилось? — изумилась Аля.
Буква А уселась на строчку, вытерла пот со лба и еле выговорила:
— Кляксич!
— Ничего не понимаю! — сказала Аля.
— Да Кляксич же! — воскликнула буква А. — Отвратительный Кляксич пробрался в азбуку! Он ссорит буквы друг с другом, он их ненавидит, он хочет их всех заменить своими родственниками — кляксами. Меня он уже выгнал, и теперь на моём месте стоит жирная клякса — его племянница.
Тут добрая трудолюбивая буква А расплакалась.
— Вот тебе и на! — поразилась Аля. — Но ты успокойся. Надо что-то придумать. Нельзя же ему уступать! Надо бороться!
— Что уж тут придумаешь! — возразила буква А. — Ты ведь даже своё письмо не сможешь подписать! Кляксич, когда узнал, что ты пишешь письмо маме, расхвастался: «Букву А я уже выгнал, букву Л я запру под замок, а букву Я так запрячу, что её никто не найдёт. Как тогда Аля подпишет своё письмо? Я — хозяин азбуки!»
Аля задумалась. Подписать письмо без нужных букв она в самом деле не сможет. А если не подписать, то как мама поймёт, кто написал ей письмо?
— Знаю, знаю! — вдруг закричала Аля. — Я сейчас возьму папину чернильную резинку и промокашку из тетрадки. И мы с тобой отправимся в азбуку, разыщем Кляксича и сотрём его ластиком. Правильно?
— Ещё как правильно! — обрадовалась буква А.
Взявшись за руки, Аля и буква А направились прямо в Букварь.
У самого входа дорогу им преградила добродушная с виду буква Б. У неё через плечо висела на ремне огромная корзина.
— Будете брать бублики? — спросила она.
— Да какие там бублики! — запротестовала буква А. — У нас важное дело. Пропусти нас, пожалуйста!
— Бросьте, — сказала буква Б, не трогаясь с места. — Берите белые бублики и баранки. Быстрее.
Буква Б была ужасно толстая, Аля и буква А никак не могли её обойти. Пришлось покупать бублики. Они купили их целую строчку, вот такую!
Но буква Б по-прежнему загораживала им дорогу и только покрикивала:
— Больше! Больше!
— У них не было больше свободной строки. Бублики просто некуда было класть.
Ну, наконец-то буква Б отступила! Аля и буква А вошли в ворота. За воротами зеленел лужок. На траве паслись двоеточия. За ними, щёлкая кнутом, ходил пастух вопросительный знак.
— Ты не видал Кляксича? — спросила у него буква А.
— Кляксича? — вопросительный знак почесал в затылке. — Как же. Кляксича-то видел. Он уехал на поезде. Куда? Откуда мне знать?
И вопросительный знак посмотрел на них вопросительно.
От этого пастуха толку не добьёшься! Скорей на вокзал!
На вокзале буква В в кондукторской фуражке с красным донышком покрикивала на пассажиров:
— В вагоны! В вагоны! Входите в вагоны! Вы в восьмой вагон? — спросила она у Али. — Ваши вещи?
Странно, что она просила предъявить вещи, а не билеты. Но Але некогда было удивляться. Она предъявила строчку с бубликами.
— Великолепно! — почему-то обрадовалась буква В.
Только они вошли в вагон и отыскали свои места, как поезд тронулся. Они уселись поудобнее. Колёса застучали по шпалам. За окнами замелькали домики и деревья.
Но вдруг поезд со скрежетом затормозил и остановился. Пассажиры высыпали из вагонов. Подумать только! Дальше пути не было! Это Кляксич (кто же ещё?) унёс рельсы, разобрал шпалы и даже спилил все деревья!
Буква А тут же впала в отчаяние. Аля принялась её утешать:
— Ты забыла: ведь у нас есть читатели! Они нас выручат из беды. За работу, дорогие читатели! Все на ремонт путей! Укладывайте шпалы! Заодно почините домики и насадите побольше ёлочек: дороге нужна лесозащитная полоса!
Отрывок из книги «Аля, Кляксич, буква А и другие»