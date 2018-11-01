Конкурс «Мой домашний любимец» 1 Ноября, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

У тебя дома живет ласковый кот? А может быть, верный пёс? Или даже говорящий попугай? Тогда скорее принимай участие в новом конкурсе!

Телеканал «Карусель» и Scruff a Luvs объявляют самый ми-ми-шный фотоконкурс «Мой домашний любимец»!

Сфотографируйся со своим любимым домашним животным;

Напиши небольшую историю о вашей дружбе: расскажи, как ты заботишься о своем любимце, и пришли нам;

Не забудь позвать друзей проголосовать за твою работу!

10 победителей выиграют чудесные подарки: очаровательных пушистиков-потеряшек Scruff a Luvs!

*Конкурс проводится для детей от 6 до 12 лет с 01 ноября по 03 декабря 2018 года.

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