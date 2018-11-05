Премьера! «Трансформеры. КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» — в эфире с 6 ноября! 5 Ноября, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Не пропустите новый мультсериал о приключениях отважных трансформеров!

Бамблби получил важное задание, от него зависят жизни, только… он всё забыл! Хорошо, что рядом его лучшая подруга Виндблэйд, которая поможет восстановить поврежденные файлы памяти.

С каждым новым воспоминанием Бамблби открываются его былые приключения на Кибертроне, еще до прилёта на Землю. Он заново проживает как весёлые моменты с друзьями, так и трагедии, которые перевернули его жизнь. Это прошлое сделало его героем, которого мы все так хорошо знаем.

Каждая восстановленная ячейка памяти дает Бамблби и Виндблэйд новые подсказки, и рано или поздно это поможет им выполнить общую миссию и спасти своих друзей. Но десептиконы не дремлют, и время подходит к концу!

Смотрите мультсериал «Трансформеры. КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» с 6 ноября с понедельника по четверг в 22:25 МСК.