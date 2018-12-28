24 зимние истории

24 зимние истории

28 Декабря, 2018

Когда приближается Новый год, всё становится возможным, ведь это время исполнения желаний. Семейство гномов варит в лесу волшебный напиток, госпожа Метелица укрывает землю снегом, а дети с нетерпением ждут Деда Мороза. Бригитта Венингер и Ева Тарле создали эти истории, чтобы ожидание Нового года и Рождества было сказочным! Книга очень популярна в Германии и Австрии.


Сначала раздался глухой удар: «БУХ!» А затем – громкий рёв: «Ма-а-а-м-а-а-а! Ой-ё-й-ё-ё-ёй!» Бросив работу, мама вскочила и понеслась в ту сторону, откуда раздавался плач. Её маленькая дочурка, заливаясь слезами, сидела у книжного шкафа и тёрла себе лоб.

– Лика! Что же с тобой опять приключилось?

– Я… Я просто хоте… хотела достать свою кни… книжку со сказками, а мне… мне поваренная кн-кн-книга на голову упала, – всхлипывая, протянула Лика.

Мама нежно обняла девочку и унесла на кухню. Прикладывая к голове дочери лёд, она вздохнула:

«Ах, бедная моя малютка! Вот уж настоящая горемыка!»

И это было самой настоящей правдой. Лике постоянно не везло. Стоило ей приблизиться к открытой двери, как та, словно из вредности, захлопывалась. Когда всех детей угощали сладостями, именно ей не доставалось ни одной, даже самой малюсенькой, вкусняшки. А если где-нибудь на траве, под листьями, лежала собачья какашка – можно было не сомневаться, Лика обязательно в неё наступит. При этом она не упускала ни единого случая от чего-нибудь да пострадать: постоянно обо что-то стукалась, чем-то царапалась и за что-то цеплялась. В результате на Лике постоянно красовались пластырь и противные следы от йода и зелёнки. Обычно перед Новым годом Лика навещала бабушку с дедушкой. Малышке очень нравилось гостить в деревне, и вечерами она всегда ходила с бабушкой взглянуть, всё ли в порядке. Вот и в этот раз они отправились перед сном осматривать свои владения.

– Ба´юшки-баю´шки, дорогие хрюшки!

– Милый мой барашек, во сне тебе кудряшек!

– Петушок, петушок, полезай на свой шесток!

Пожелав всем спокойной ночи, Лика вышла во двор и увидела, как на небе

одна за другой вспыхивают яркие блёстки и, словно танцуя, разрисовывают

тёмное небо сверкающими узорами.

– Ой, бабуля, гляди!

– Надо же, звездопад! – улыбнулась бабушка. – Вот повезло тебе, детка!

Теперь можешь загадать любое желание. И оно обязательно исполнится.

Девочка крепко схватила бабушкину руку и горячо прошептала:

– Хочу перестать быть Ликой-горемыкой!

– У меня точно такое же желание! – обняв её покрепче, добавила бабушка.

– Бабуля, а ты заметила, что звёздочки упали прямо за нашим лесом? –

воскликнула Лика. – Давай завтра сходим туда, может быть, найдём хотя бы одну?

Бабушка, рассмеявшись, кивнула.

Утром Лика с бабушкой оделись потеплее и отправились в лес. Лика совершенно точно помнила, что звёзды упали прямо за огромной старой елью! И там, у самых корней, на перине из мха и прошлогодних иголок, она

вдруг увидела камешек, отливавший золотом и серебром. Сердечко её от волнения чуть не выскочило из груди.

– Бабуля, как ты думаешь, это кусочек звездопада? – спросила девочка.

– Очень похоже, – согласилась бабушка. – Но тогда это означает, что наши желания уже сбылись и ты больше никакая не Лика-горемыка! Ведь только настоящий везунчик может отыскать осколок счастливой звезды, да ещё в зимнем лесу накануне Нового года.

– Ой, а ведь ты права! Никакая я больше не горемыка! – радостно засмеялась Лика.

И, счастливая, она осторожно понесла свою драгоценную находку домой, по пути ни разу не ударившись и даже не споткнувшись! С тех пор Лика носила свою счастливую звезду на груди в маленьком мешочке. Постепенно всё налаживалось: пластыри исчезли, йод и зелёнка обиженно спрятались, а мазь от ушибов потихоньку засохла прямо в тюбике. Теперь Лика не позволяла коварным дверям захлопнуться перед самым носом, а быстро-быстро подставляла ногу, и они оставались открытыми. Всё изменилось, и вскоре никто уже и не звал её Ликой-горемыкой! А когда год спустя она пошла в школу и оказалась за одной партой с мальчишкой, которого звали Невезучий Джон, Лика подарила свою счастливую звезду новому другу, ведь ему она была нужнее. Такая вот новогодняя история!

Отрывок из книги «24 зимние истории»

Редакциия «Вилли Винки» издательства «АСТ»

Материалы предоставлены редакцией «Вилли Винки» издательства АСТ

«Мы стремимся выбирать для «Вилли Винки» такие книжки, которые помогут усилить это волшебство. Хорошая детская книга должна быть интересна всем, не только детям»

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