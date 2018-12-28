24 зимние истории 28 Декабря, 2018 Убрать из закладок Добавить в закладки

Когда приближается Новый год, всё становится возможным, ведь это время исполнения желаний. Семейство гномов варит в лесу волшебный напиток, госпожа Метелица укрывает землю снегом, а дети с нетерпением ждут Деда Мороза. Бригитта Венингер и Ева Тарле создали эти истории, чтобы ожидание Нового года и Рождества было сказочным! Книга очень популярна в Германии и Австрии.



Сначала раздался глухой удар: «БУХ!» А затем – громкий рёв: «Ма-а-а-м-а-а-а! Ой-ё-й-ё-ё-ёй!» Бросив работу, мама вскочила и понеслась в ту сторону, откуда раздавался плач. Её маленькая дочурка, заливаясь слезами, сидела у книжного шкафа и тёрла себе лоб.

– Лика! Что же с тобой опять приключилось?

– Я… Я просто хоте… хотела достать свою кни… книжку со сказками, а мне… мне поваренная кн-кн-книга на голову упала, – всхлипывая, протянула Лика.

Мама нежно обняла девочку и унесла на кухню. Прикладывая к голове дочери лёд, она вздохнула:

«Ах, бедная моя малютка! Вот уж настоящая горемыка!»

И это было самой настоящей правдой. Лике постоянно не везло. Стоило ей приблизиться к открытой двери, как та, словно из вредности, захлопывалась. Когда всех детей угощали сладостями, именно ей не доставалось ни одной, даже самой малюсенькой, вкусняшки. А если где-нибудь на траве, под листьями, лежала собачья какашка – можно было не сомневаться, Лика обязательно в неё наступит. При этом она не упускала ни единого случая от чего-нибудь да пострадать: постоянно обо что-то стукалась, чем-то царапалась и за что-то цеплялась. В результате на Лике постоянно красовались пластырь и противные следы от йода и зелёнки. Обычно перед Новым годом Лика навещала бабушку с дедушкой. Малышке очень нравилось гостить в деревне, и вечерами она всегда ходила с бабушкой взглянуть, всё ли в порядке. Вот и в этот раз они отправились перед сном осматривать свои владения.

– Ба´юшки-баю´шки, дорогие хрюшки!

– Милый мой барашек, во сне тебе кудряшек!

– Петушок, петушок, полезай на свой шесток!

Пожелав всем спокойной ночи, Лика вышла во двор и увидела, как на небе

одна за другой вспыхивают яркие блёстки и, словно танцуя, разрисовывают

тёмное небо сверкающими узорами.

– Ой, бабуля, гляди!

– Надо же, звездопад! – улыбнулась бабушка. – Вот повезло тебе, детка!

Теперь можешь загадать любое желание. И оно обязательно исполнится.

Девочка крепко схватила бабушкину руку и горячо прошептала:

– Хочу перестать быть Ликой-горемыкой!

– У меня точно такое же желание! – обняв её покрепче, добавила бабушка.

– Бабуля, а ты заметила, что звёздочки упали прямо за нашим лесом? –

воскликнула Лика. – Давай завтра сходим туда, может быть, найдём хотя бы одну?

Бабушка, рассмеявшись, кивнула.

Утром Лика с бабушкой оделись потеплее и отправились в лес. Лика совершенно точно помнила, что звёзды упали прямо за огромной старой елью! И там, у самых корней, на перине из мха и прошлогодних иголок, она

вдруг увидела камешек, отливавший золотом и серебром. Сердечко её от волнения чуть не выскочило из груди.

– Бабуля, как ты думаешь, это кусочек звездопада? – спросила девочка.

– Очень похоже, – согласилась бабушка. – Но тогда это означает, что наши желания уже сбылись и ты больше никакая не Лика-горемыка! Ведь только настоящий везунчик может отыскать осколок счастливой звезды, да ещё в зимнем лесу накануне Нового года.

– Ой, а ведь ты права! Никакая я больше не горемыка! – радостно засмеялась Лика.

И, счастливая, она осторожно понесла свою драгоценную находку домой, по пути ни разу не ударившись и даже не споткнувшись! С тех пор Лика носила свою счастливую звезду на груди в маленьком мешочке. Постепенно всё налаживалось: пластыри исчезли, йод и зелёнка обиженно спрятались, а мазь от ушибов потихоньку засохла прямо в тюбике. Теперь Лика не позволяла коварным дверям захлопнуться перед самым носом, а быстро-быстро подставляла ногу, и они оставались открытыми. Всё изменилось, и вскоре никто уже и не звал её Ликой-горемыкой! А когда год спустя она пошла в школу и оказалась за одной партой с мальчишкой, которого звали Невезучий Джон, Лика подарила свою счастливую звезду новому другу, ведь ему она была нужнее. Такая вот новогодняя история!

Отрывок из книги «24 зимние истории»