Премьера! «Приключения Тома и Джерри» 14 Марта, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Следите за уморительными проделками неуловимой парочки!

Кот Том и мышонок Джерри вызывали смех и покоряли сердца детей и взрослых всего мира на протяжении десятилетий. До сих пор эти суперзвёзды с неизменным успехом поражают зрителей своим мастерством перевоплощения, новыми изобретательными трюками и розыгрышами.

Следите за уморительными проделками неуловимой парочки! Вы узнаете об изощрённых ловушках, которые подстраивают друг другу весёлые герои, и отправитесь вместе с ними в незабываемое приключение — лучшее в истории анимационного кино!

Смотрите премьеру мультсериала с 15 марта по пятницам, субботам и воскресеньям в 22:55 МСК.